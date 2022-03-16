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Спорт

Российский фигурист сравнил тренировки у Плющенко и Тутберидзе

Фигурист Сарновский заявил, что в группе Плющенко атмосфера спокойнее, чем у Тутберидзе

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фигурист Кирилл Сарновский рассказал, почему принял решение уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в «Хрустальном» были тяжелые тренировки и в физическом, и в моральном плане. «Практически без остановок надо все делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит», — заявил Сарновский.

Спортсмен добавил, что в академии Плющенко во время занятий более спокойная атмосфера. «Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается тут же», — рассказал фигурист.

Сарновский перешел в академию Плющенко в мае 2019-го, до этого он полгода тренировался под руководством Тутберидзе. На юниорском первенстве России, которое прошло в январе этого года, 15-летний фигурист занял седьмое место в мужском одиночном катании.

Алексей Гусев
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