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На реставрацию объектов острова-града Свияжска направят 113,5 миллиона рублей

Власти Татарстана направят 113,5 миллиона рублей на ремонт объектов острова-града Свияжска

Фото: Евгений Шелковников / Wikimedia

Власти Республики Татарстан направят 113,5 миллиона рублей на реставрацию и ремонт объектов музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Об этом в среду, 16 марта, сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в список подлежащих ремонту объектов вошли, в частности, Братский и Архимандричий корпуса мужского монастыря XVI–XVIII веков, расположенные на территории Успенского Богородицкого монастыря, казармы инженерного корпуса конца XIX века, музей археологического дерева «Татарская слободка» и музей Архиреева.

Власти также планируют провести ремонт здания речного вокзала и благоустроить центральную часть острова-града. Работы, согласно размещенному на сайте госзакупок тендеру, необходимо завершить до конца 2022 года.

Ранее в марте стало известно, что в Карачаево-Черкесии планируется ремонт 35 километров дорог и четырех мостов. Работы, которые выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будут завершены до конца года.

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Евгений Шульгин
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