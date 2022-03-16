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Россияне рассказали о главных проблемах в сфере ЖКХ

Аналитики выяснили, что чаще всего россияне жалуются на стоимость и качество услуг ЖКХ

Фото: Shutterstock

Наиболее распространенной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) оказалась слишком высокая плата за услуги — на это пожаловались 43 процента опрошенных россиян. О главных претензиях к содержанию домов рассказали аналитики Фонда общественного мнения (ФОМ) в своем исследовании.

Второй частой жалобой стало плохое качество услуг ЖКХ, которое отметил 31 процент респондентов. Благоустройство двора не устроило 30 процентов россиян, 29 процентов указали на ненадлежащее содержание подъездов, а 23 процента опрошенных не удовлетворила работа управляющей компании.

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Участников опроса, которые высказали недовольство качеством услуг ЖКХ, попросили уточнить, какие именно проблемы волнуют их больше всего. Около 9 процентов респондентов назвали плохое содержание дома, подъездов и отсутствие ремонта в помещениях общего пользования.

Другие 6 процентов отметили дороговизну услуг и рост тарифов, а 5 процентов — ненадлежащую уборку придомовых территорий. Кроме того, по 3 процента опрошенных пожаловались на проблемы с отоплением, с водоснабжением и плохое состояние кровли. Около 1 процента россиян заявили, что их жилье ветхое или аварийное.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы и пени за просроченные платежи за коммунальные услуги будут рассчитываться по новым правилам. Теперь взыскания не будут привязаны к ключевой ставке Центробанка, которая 28 февраля резко повысилась с 9,5 процента до 20 процентов годовых.

Нина Ташевская
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