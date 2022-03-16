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Дайан Крюгер рассказала о неуместном поведении продюсера фильма «Троя»

Немецкая актриса Дайан Крюгер вспомнила о травмирующем кастинге для фильма «Троя»
Дайан Крюгер

Дайан Крюгер. Фото: Franck Castel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Немецкая актриса Дайан Крюгер рассказала о неуместном поведении продюсера фильма «Троя». Об этом сообщает Variety.

Артистка вспомнила о травмирующем кастинге и заявила, что во время проб чувствовала себя некомфортно. «Мне пришлось идти на встречу в костюме Елены. Я чувствовала себя куском мяса, который рассматривают сверху донизу и спрашивают: "Почему ты считаешь, что эта роль должна достаться тебе?" Меня ставили в ситуации, которые были неуместными и неудобными. Вот что такое Голливуд», — рассказала Крюгер.

Она отметила, что до кинематографа работала в модельном бизнесе. По словам актрисы, в этой отрасли тоже встречаются подобные случаи.

В прошлом году британская актриса Кира Найтли сказала, что сталкивалась с харассментом, как и любая другая женщина в мире. «Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — сказала артистка.

Найтли отметила, что ее «чертовски удручает» сложившаяся ситуация. Она призналась, что старается быть внимательной, так как переживает за свою безопасность.

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Марина Погосян
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