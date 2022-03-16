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В ЛНР сообщили о найденных штабных документах украинских военных

В ЛНР заявили, что заполучили штабные документы бежавших украинских военных

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

При наступлении на село Болотенное военные Луганской народной республик (ЛНР) нашли штабные документы 79-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Отмечается, что силы ЛНР заполучили документы, которые бежавшие украинские военные не успели вывезти или уничтожить при отступлении.

В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР заявили, что находка позволит расследовать гибель мирных граждан от обстрелов и установить фамилии виновных.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об установлении фамилий виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». По его словам, это удалось сделать, исходя из серийного номера упавшего в городе снаряда.

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Алевтина Запольская
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