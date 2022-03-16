В российском регионе закупили аналог «Виагры» для пациентов

Волгоградский комздрав закупил почти 8000 таблеток аналога «Виагры» на 254 тысячи рублей

Комитет здравоохранения Волгоградской области закупил почти 8000 таблеток аналога «Виагры». Отмечается, что сумма контракта составила 254 тысячи рублей, сообщает «Подъем».

Препарат «Силденафил», как указано в закупке, будет использоваться для обеспечения пациентов с ревматоидным артритом. Однако в инструкции к препарату об этом не говорится.

В комздраве региона изданию рассказали о научном подтверждении использования этого препарата для лечения пациентов с легочной гипертензией. Кроме того, «Силденафил» будет использоваться при ревматоидном артрите для понижения давления.

«У пациентов с легочной гипертензией прием силденафила приводит к расширению сосудов легких и, в меньшей степени, других сосудов», — отметили в комздраве.

Издание со ссылкой на экспертов, уточнило, что «Силденафил» является препаратом двойного действия, который также используется при лечении нарушения эрекции.

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