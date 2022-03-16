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В российском регионе закупили аналог «Виагры» для пациентов

Волгоградский комздрав закупил почти 8000 таблеток аналога «Виагры» на 254 тысячи рублей

Фото: Globallookpress.com

Комитет здравоохранения Волгоградской области закупил почти 8000 таблеток аналога «Виагры». Отмечается, что сумма контракта составила 254 тысячи рублей, сообщает «Подъем».

Препарат «Силденафил», как указано в закупке, будет использоваться для обеспечения пациентов с ревматоидным артритом. Однако в инструкции к препарату об этом не говорится.

В комздраве региона изданию рассказали о научном подтверждении использования этого препарата для лечения пациентов с легочной гипертензией. Кроме того, «Силденафил» будет использоваться при ревматоидном артрите для понижения давления.

«У пациентов с легочной гипертензией прием силденафила приводит к расширению сосудов легких и, в меньшей степени, других сосудов», — отметили в комздраве.

Издание со ссылкой на экспертов, уточнило, что «Силденафил» является препаратом двойного действия, который также используется при лечении нарушения эрекции.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у мужчин, перенесших коронавирус, могут возникать проблемы с потенцией. Он объяснил это нарушением работы сосудистой системы.

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Никита Абрамов
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