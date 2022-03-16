Россиянам объяснили перспективы вкладов в юанях, тенге и рупиях

Банки предложили открывать депозиты в валютах стран, не вводивших ограничения против РФ

Российские банки предложили клиентам открывать депозиты в валюте тех стран, которые не вводили ограничения против России. В этом списке китайский юань, индийская рупия, белорусский рубль, казахстанский тенге, турецкая лира, армянская драма, дихрем ОАЭ. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили перспективу и надежность подобного способа хранения сбережений.

В валюте КНР открыть счет можно в Альфа-банке, «Солидарности», ВТБ, АТБ и ББР Банке. Ситибанк дает возможность россиянам выпустить мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах. Отмечается, что альтернативные валюты были доступны и ранее, например, швейцарский франк, британский фунт или японская йена, но зачастую такой услугой могли воспользоваться только VIP-клиенты финансовых организаций, а минимальная сумма вклада была достаточно крупной.

В настоящее время аналитики называют наиболее стабильной валютой юань, он обладает международным весом и занимает доли в резервах регуляторов и государств. Специалисты рекомендуют оценивать роль валюты в мировом торговом балансе и экономические перспективы страны, выпустившей ее, прежде чем принимать решение об открытии вклада.

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин также назвал перспективными счета в рупиях и дирхамах, по его мнению, в ближайшие годы Россия будет ориентирована на партнерство с Китаем, Индией и ОАЭ.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная указала на возможные проблемы подобных вкладов. Она напомнила, что на курс юаня может быть оказано внешнее давление, поскольку Пекин не поддерживает антироссийские санкции.

Кроме того, доход по вкладам часто не покрывает размер инфляции в некоторых валютах, например, в случае с турецкой лирой. С осторожностью следует подходить к деньгам стран постсоветского пространства, поскольку зачастую они сильно коррелируют с рублем. Также следует обратить внимание на спреды, то есть разницу между покупкой и продажей.

«Главные три составляющие, на которые нужно обратить внимание — это спреды при покупке и продаже, курсовую переоценку и предлагаемую процентную ставку», — резюмировал Степан Сумин.

С 9 марта по 9 сентября ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В рамках него россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов. Такое правило касается лишь уже действующих счетов.

