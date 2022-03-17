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Терапевт назвала самый опасный вид алкоголизма

Терапевт Алексеева заявила, что пивной алкоголизм является самым опасным для человека

Фото: Pixabay

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева назвала пивной алкоголизм самым опасным для человека видом алкоголизма. Ее слова передает URA.RU.

Алексеева объяснила, что ежедневное потребление пива убивает клетки головного мозга и способствует развитию болезней печени, желудочно-кишечного тракта, а также поражению зрительного и слухового нервов. «Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы», — заявила терапевт. По ее словам, также доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления.

«Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно является слабым напитком, и это якобы малокритично», — уточнила специалист.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, как часто должен пить человек, чтобы он мог считаться алкоголиком. По его словам, выявить алкоголика не составляет большой проблемы — им является человек, который употребляет спиртное чаще, чем раз в 14 дней. Примечательно, что при этом дозировка выпитого не имеет значения.

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Марина Совина
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