Терапевт назвала самый опасный вид алкоголизма

Терапевт Алексеева заявила, что пивной алкоголизм является самым опасным для человека

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева назвала пивной алкоголизм самым опасным для человека видом алкоголизма. Ее слова передает URA.RU.

Алексеева объяснила, что ежедневное потребление пива убивает клетки головного мозга и способствует развитию болезней печени, желудочно-кишечного тракта, а также поражению зрительного и слухового нервов. «Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы», — заявила терапевт. По ее словам, также доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления.

«Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно является слабым напитком, и это якобы малокритично», — уточнила специалист.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, как часто должен пить человек, чтобы он мог считаться алкоголиком. По его словам, выявить алкоголика не составляет большой проблемы — им является человек, который употребляет спиртное чаще, чем раз в 14 дней. Примечательно, что при этом дозировка выпитого не имеет значения.