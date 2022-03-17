Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичам пообещали апрельское тепло

«Фобос» сообщил, что в Москву на следующей неделе придет апрельское тепло

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова в четверг, 17 марта, приводит РИА Новости.

Синоптик пообещал, что столбики термометра могут подняться до плюс десяти градусов. Он отметил также, что холодный период в Центральной России подходит к концу, так что к выходным 19-20 марта показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее.

Произойдет это благодаря скандинавскому антициклону, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду, объяснил Тишковец.

Ранее о резком изменении погоды жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в предстоящие выходные, 19-20 марта, в Москве ожидается до плюс девяти градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине
Названо новое последствие глобального потепления для здоровья
Из-за товарного знака на замену «Макдоналдсу» начали расследование
В России повысят размер перевода через Систему быстрых платежей
Россияне начали продавать фрикадельки из IKEA за десятки тысяч рублей
Оценена вероятность возвращения моды на тонкие брови
Канцлер Германии заявил об отказе НАТО вмешиваться в конфликт на Украине
Россиянам назвали срок начисления новых выплат на детей
Ушедшим из России сервисам предрекли массовые коллективные иски
Россиянам предложили новый вариант перелетов на курорты Египта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.