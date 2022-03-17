Москвичам пообещали апрельское тепло

«Фобос» сообщил, что в Москву на следующей неделе придет апрельское тепло

Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова в четверг, 17 марта, приводит РИА Новости.

Синоптик пообещал, что столбики термометра могут подняться до плюс десяти градусов. Он отметил также, что холодный период в Центральной России подходит к концу, так что к выходным 19-20 марта показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее.

Произойдет это благодаря скандинавскому антициклону, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду, объяснил Тишковец.

Ранее о резком изменении погоды жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в предстоящие выходные, 19-20 марта, в Москве ожидается до плюс девяти градусов.