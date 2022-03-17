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В ДНР заявили о плановом очищении Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Басурин сообщил, что взятие Мариуполя идет по плану

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Взятие Мариуполя идет по плану, и вскоре он будет очищен от националистов. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет РИА Новости.

«Кенигсберг, немецкое командование говорило, что никто не возьмет. Кенигсберг уже называется Калининград. Поэтому и Мариуполь... он будет российским», — сообщил представитель республики и добавил, что операция «идет хорошо».

Ранее стало известно, что из-за обстрела с украинской стороны большая часть Донецка осталась без подачи воды. Огонь повредил высоковольтную линии 35 киловатт.

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Алевтина Запольская
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