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Донецк остался без воды из-за обстрела

Водоснабжение Донецка прекратилось из-за аварии на насосной станции после обстрела

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верхнекальмиусская насосная станция в Донецке осталась без электричества из-за попадания украинского снаряда, после чего водоснабжение города было прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, обстрел начался утром 17 марта. Огонь повредил высоковольтную линии 35 киловатт. «Ведутся аварийные работы», — рассказали в штабе.

Как скоро жители Донецка получат воду в свои дома, пока не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к конгрессу США с просьбой предоставить Украине помощь для противостояния России. В частности, он попросил закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

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Алевтина Запольская
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