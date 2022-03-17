Сенат США потребовал от нефтяных компаний отчитаться о ценах на бензин

Сенат США вызовет глав крупных нефтяных компаний для дачи показаний о ценах на бензин

Сенат Конгресса США вызовет на слушания руководителей крупных нефтяных компаний для отчета о ситуации с ценами на бензин. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что американские компании предложили потребителям «просто подождать, пока цены снизятся». При этом Шумер отметил, что стоимость нефти уже начала падать. «Мы вызываем представителей крупных нефтяных компаний дать показания перед Сенатом», — заявил Шумер.

Ранее опрос некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (AAA) показал, что более половины американцев (59 процентов) будут вынуждены поменять свой образ жизни при цене на бензин в 4 доллара за галлон (3,785 литра).