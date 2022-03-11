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Американцы заявили об изменениях в образе жизни из-за роста цен на бензин

AAA: 59 процентам американцев придется поменять образ жизни при цене в $4 за топливо

Фото: Mike Segar / Reuters

Более половины американцев (59 процентов) будут вынуждены поменять свой образ жизни при цене на бензин в 4 доллара за галлон (3,785 литра). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Так, гражданам США придется менять свои привычки в плане перемещения на личном транспорте: тщательнее планировать маршруты, совмещать личные и деловые поездки, а также сократить время на поездки по магазинам. В то же время при цене в 5 долларов за галлон уже 75 процентов населения будут вынуждены пересмотреть свой образ жизни.

Ранее США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель, а цена бензина в США достигла исторического максимума — 4,17 доллара за галлон.

Марина Совина
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