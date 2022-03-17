Российские военные уничтожили дивизион систем ПВО С-300 на Украине

В Минобороны сообщили, что авиация России уничтожила дивизион систем ПВО С-300 на Украине

Российская авиация уничтожила дивизион систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенков, всего за сутки оперативно-тактическая, армейская и беспилотной авиация поразила 46 военных объектов.

«Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — уточнили детали в ведомстве.

Ранее Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.