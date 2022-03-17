Нью-йоркские кинокритики назвали лучший фильм 2021 года

«Сядь за руль моей машины» стал фильмом года по версии New York Film Critics Circle Awards

Объявлены результаты премии нью-йоркских кинокритиков (New York Film Critics Circle Awards). Список победителей опубликован на сайте мероприятия.

Лучшим фильмом 2021 года по версии жюри стал проект японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины». Лучшим режиссером назвали Джейн Кэмпион, снявшую «Власть пса», а за лучший сценарий наградили «Лакричную пиццу» Пола Томаса Андерсона.

Леди Гага за свою работу над «Домом Gucci» была признана актрисой года, в то время как среди актеров победу одержал Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль во «Власти пса». За второстепенные роли были отмечены Кэтрин Хантер («Трагедия Макбета») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

Из анимационных лент критики выбрали «Митчеллы против машин». Лучшим фильмом на иностранном языке посчитали драму Йоакима Триера «Худший человек на свете».

Ранее в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 27-й премии Critics' Choice Awards. Критики назвали лучшие фильмы 2021 года. Лента Джейн Кэмпион «Власть пса» победила сразу в четырех номинациях: ее не только признали лучшей картиной, но и отметили в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура».