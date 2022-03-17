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Опровергнут один из симптомов коронавируса

Ученые из США считают, что происхождение «ковидных пальцев ног» имеет косвенные причины

Фото: jose aljovin / Unsplash

Специалисты из Йельского университета в Коннектикуте (США) опровергли один из характерных симптомов COVID-19 — «ковидные пальцы ног». Свои выводы они изложили в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Ученые изучили данные 23 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также с жалобами на «ковидные пальцы ног». Однако заболевание подтвердилось лишь у трех пациентов. Причиной подобных жалоб эксперты называют то, что большое количество людей во время пандемии оставались в своих домах и не носили носки и обувь.

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Более ранние научные работы предполагали, что фиолетовые пальцы и симптомы «псевдообморожения» появляются из-за активной борьбы иммунной системы с вирусом. Они подкрепляли эту теорию аргументами, что у большинства пациентов с подобными симптомами COVID-19 не обнаруживался, но появлялся уже после обращения. Вместе с тем исследователи подчеркнули, что не могут полностью исключить иммунный ответ на SARS-CoV-2, однако наиболее вероятным считают, что происхождение «ковидных пальцев ног» имеет какие-то косвенные причины.

В марте 2022 года отечественные специалисты из НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора объяснили причину возникновения кожных проявлений («ковидных пальцев», крапивницы, воспалившихся и растрескавшихся губ) омикрон-штамма COVID-19. Они считают, что эти симптомы связаны с механизмом работы вируса, а не с аллергической реакцией. Причем, чем сильнее выражены такие проявления, тем тяжелее состояние пациента.

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Елена Апазиди
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