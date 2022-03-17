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Дерипаска не захотел возглавить ЦБ и назвал пять задач для России

Дерипаска призвал закончить весь госкапитализм и начать поднимать Сибирь и Дальний Восток

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что не планирует возглавлять Центробанк.

«Ни в ЦБ, ни в какие другие начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала», — написал он. Бизнесмен также назвал пять задач для страны: мир, «распустить Газмяс и закончить весь госкапитализм, начать поднимать Сибирь и Дальний Восток, добиться полной воли для предпринимателей и людей». Он также призвал «начать все заново».

Дерипаска много раз выступал с критикой ЦБ. Например, в августе прошлого года он охарактеризовал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики как подрыв самих основ роста национальной экономики. По его мнению, регулятор не в состоянии единолично справиться с мировой инфляцией.

В начале марта ряд источников сообщили, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина написала заявление об отставке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, какие именно кандидатуры на должность председателя Центробанка может вскоре внести глава государства Владимир Путин и состоится ли отставка.

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Платон Щукин
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