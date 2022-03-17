Психолог дал советы о разговорах с детьми о тревоге

Психолог Наумова посоветовала не транслировать свою тревогу детям и давать им задания

Испытывая неопределенность в свете кризисных событий, родителям важно сохранять спокойствие и наполнять этим спокойствием детей, рассказала «Ленте.ру» детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она дала ряд советов о том, как разговаривать с детьми о тревожных чувствах.

Успокаиваемся

Прежде всего, нужно помнить, чем младше ребенок, тем больше его зависимость от родителей. Поэтому взрослым важно справиться с собой и постараться не транслировать ребенку тревогу, поделилась Наумова. По ее словам, даже если ребенок маленький и ничего не знает о сложной ситуации, он все равно считывает эмоции родителей. «Мы увидим эту тревогу в виде капризов, какого-то плохого поведения и так далее», — уточнила психолог.

Взрослым не стоит рисовать себе будущее в плохих красках и прогнозировать неблагоприятный исход неопределенности, а лучше, напротив, фантазировать о таком будущем, в котором приятно жить, считает Наумова.

Объясняем ребенку, что происходит

Если ребенок маленький и не посещает дошкольные учреждения, где ему могут сообщить какую-то тревожащую информацию, то не стоит ему ничего рассказывать, считает Наумова. В случае, если дети уже получили информацию и испугались, тогда ничего скрывать от них не стоит. В такой ситуации нужно поговорить с ними о случившемся в доступной для них форме, отметила психолог.

Если у нас ребенок — старший дошкольник или школьник, тут мы уже не можем ничего скрывать. С ребенком мы говорим, что так бывает, люди ссорятся между собой, и страны тоже ссорятся между собой, и в процессе этого бывают вот такие действия. Рассказываем именно по мере необходимости, каждый родитель сам определит, что конкретно его ребенку нужно знать Наталья Наумова Детский психолог

При этом, по ее словам, нужно стараться помочь ребенку собраться и сфокусироваться.

Говорим о чувствах

Чувства стоит не прятать, а принять и говорить о них с ребенком, обратила внимание Наумова. «Умейте позволять друг другу рассказать о своих чувствах, но, конечно же, в умеренной форме. Стараемся держаться в определенных рамках и ребенка дополнительно не травмировать», — подчеркнула психолог.

Самое главное, ребенку нужно дать понять, что он не один, и рядом есть люди, которые его поддержат и поймут. Важно объяснить, что он защищен, а рядом с ним родители, отметила она.

Становимся полезными

В непростой эмоциональной ситуации важно быть полезным другим людям, подчеркнула психолог. Взрослые могут заботиться о детях и пожилых родителях, но свой вклад могут вносить и сами дети.

Нужно, чтобы каждый был полезен. Можно перед ребенком поставить задачу. Может, пыль протереть, цветочки полить, потому что особенно важно быть полезным и вносить свой вклад, заботиться о своей семье Наталья Наумова Детский психолог

Кроме того, в сложный период психолог посоветовала стараться побольше хвалить детей, смотреть вместе с ними добрые мультфильмы, читать книги и обсуждать их, а также вселять в детей уверенность в завтрашнем дне и вместе строить планы.

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