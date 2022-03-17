Создан новый способ контроля диабета

Ученые из США создали более эффективный инсулин из яда морской улитки

Ученые из Университета штата Юта в США совместно с коллегами из Стэнфордского и Копенгагенского университетов создали новый способ контроля инсулина. Выводы научной работы были описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.

Новый вид инсулина исследователи обнаружили в яде хищной морской улитки Conus kinoshitai, которая использует его для охоты на рыбу — с помощью гормона она снижает уровень сахара в крови у жертвы, чтобы парализовать ее и сделать беззащитной.

Инсулин, содержащийся в яде улитки, действует гораздо быстрее человеческого. Специалисты взяли за основу это свойство и модифицировали гормон. Применение этой разработки, надеются ученые, позволит дать пациентам с диабетом более быстрый и эффективный способ контроля за сахаром в крови.

В марте 2022 года врачи рассказали о трех главных утренних симптомах повышения сахара в крови у диабетиков второго типа. Ими оказались нечеткость зрения, сильная жажда, а также тошнота.