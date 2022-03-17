В ООН прокомментировали переговоры России и Украины

Замгенсека ООН Ди Карло сообщила, что организация приветствует переговоры России и Украины

ООН приветствует сообщения о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной, однако сожалеет, что они пока не привели к прекращению огня. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Ее слова приводит РИА Новости.

«На этой неделе сообщалось о положительных сигналах по продолжающимся прямым переговорам между украинскими и российскими представителями. Мы приветствуем подобное взаимодействие, однако отмечаем, что эти сигналы пока что не привели к прекращению боевых действий», — заявила она на заседании Совета безопасности (СБ) ООН.

Она также отметила, что генсек всемирной организации Антонио Гутерриш призывает стороны к активизации политических усилий для достижения немедленного прекращения огня на Украине.

15 марта Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно ей, Совбез ООН призывает к прекращению огня на Украине. Такого решения достигли благодаря переговорам обеих сторон, и оно поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Голосование по резолюции назначено на 18 марта.