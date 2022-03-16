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Стала известна дата голосования по резолюции России по Украине в Совбезе ООН

ТАСС: голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции России по Украине пройдет 18 марта

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Голосование по проекту резолюции России по гуманитарной ситуации на Украине в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) пройдет 18 марта. О дате стало известно источнику ТАСС во всемирной организации.

Отмечается, что до этого делегации стран проводили консультации по документу.

15 марта Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно ей, Совет безопасности ООН призывает к прекращению огня на Украине. Такого решения достигли благодаря переговорам обеих сторон, и оно поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции по Украине перенесли.

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Марина Совина
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