Экономист оценил эффект от платежа по госдолгу в условиях санкций

Экономист Зубец назвал положительным моментом ситуацию с платежом России по госдолгу

Выплата Россией обязательств по еврооблигациям означает, что Министерство финансов хочет уладить экономический конфликт с Западом, предположил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Россия осуществила платеж в валюте по госдолгу на 117,2 миллиона долларов, это позволило избежать технического дефолта. Экономист Алексей Зубец объяснил, какого эффекта от этого ждать российской экономике.

«Это положительный момент. Это говорит о том, что Минфин готов избежать острой фазы конфликта и не готов продлевать финансовую войну с западными странами. Это шаг навстречу коллективному Западу и знак того, что мы не хотим тяжелого финансового конфликта. В рамках потенциального урегулирования наших отношений мы готовы выполнять наши обязательства», — считает специалист.

У нас были горячие головы, которые говорили, что надо разругаться, никому ничего не платить, отдавать деньги в рублях. Причем сам Минфин говорил, что они перечислят эти деньги на спецсчета рублевые, а дальше как хотите, так эти деньги назад и доставайте. Но Минфин смягчил свою позицию и пошел другим путем Алексей Зубец Экономист

Дефолт не случился

Опасения о возможном дефолте не оправдались, поскольку у России достаточно средств для погашения обязательств. Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, из 640 миллиардов долларов Запад заморозил 300 миллиардов. Эти средства Россия не может использовать для обслуживания госдолга. Если бы Москва не произвела платеж, мог случиться технический дефолт. Однако он не окажет существенного влияния, пояснил Алексей Зубец.

Если у вас в кармане деньги лежат, а в карман руку вы запустить не можете, потому что вам руки связали — это ситуация, в которую мы сейчас попали Алексей Зубец Экономист

«Дефолта в России быть не может, потому что в России есть деньги, их много. А вот выплатить мы не можем, потому что они заморожены. Если дефолт и будет, он будет техническим, а не полноценным. Полноценный дефолт — это отсутствие денег. Сегодняшние наши проблемы не имеют ничего общего с 1998 годом, когда денег действительно не было», — заключил специалист.

Правительство России сообщило, что первый платеж по внешнему долгу после заморозки части российских резервов прошел без проблем.

Из-за невозможности использовать часть средств власти рассматривали вариант расчета по обязательствам в рублях.

