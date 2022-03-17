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Врач назвал вызывающие тромбы привычки

Врач Пирожников заявил, что тромбы могут появиться из-за жирной пищи

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Спровоцировать тромбоз может ряд пищевых привычек. Их назвал врач-терапевт, кардиолог-аритмолог, функциональный диагност
Владимир Пирожников, сообщает «Доктор Питер».

По его словам, тромбы могут появиться у человека, который привык есть углеводную или жирную пищу. Важно не увлекаться такой едой и разбавлять меню белком, клетчаткой и свежими овощами.

«Опасно чрезмерное употребление простых углеводов и сахара, которые в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах», — сказал Пирожников.

Он добавил, что также причинами тромбоза является употребление в пищу маргарина, который содержит большое число жиров, способных сгущать кровь. Помимо этого, тромбоз может спровоцировать употребление копченых колбас. Кардиолог посоветовал заменить их на вареное мясо, куриную грудку или натуральную ветчину.

Не стоит ограничивать себя в еде, потому что от тромбов страдают люди, которые сидят на диетах. Также лучше не есть много свиной и говяжьей печени, потому что в этих продуктах содержатся витамины, плохо влияющие на свертываемость крови, рассказал он.

Ранее врач Андрей Чупин описал симптомы тромбоза. По его словам, на появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей.

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Анастасия Шейкина
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