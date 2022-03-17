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Врач-диетолог назвала признаки повышенного уровня сахара в крови

ETNT: диетолог Келли считает частое мочеиспускание признаком повышенного сахара

Фото: Ajun Ally / Globallookpress.com

Американский врач-диетолог назвала признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови. Ее рекомендации публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Сьюзан Келли считает, что главными признаками высокого уровня сахара могут быть затуманенное зрение и головные боли, частое мочеиспускание, постоянная усталость, не проходящее чувство голода и внезапная потеря веса, онемение и тошнота. «При сильном повышении уровня сахара хрусталик глаза припухает, из-за чего предметы вокруг могут видеться как в тумане. Головные боли могут начаться из-за обезвоживания, которое часто встречается при диабете», — объясняет Келли.

Слишком частое мочеиспускание тоже является признаком повышенного уровня сахара, так как организм пытается вывести его излишки. Постоянное чувство усталости также может быть важным симптомом, потому что организм становится устойчивым к инсулину, помогающему перерабатывать глюкозу. Лишенного этого источника энергии человека может преследовать усталость, даже если он выспался.

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По той же причине, утверждает Келли, люди с повышенным уровнем сахара постоянно испытывают чувство голода, много едят, но теряют вес. Кроме того, у таких людей может наблюдаться покалывание в конечностях и онемение, так как слишком большое количество сахара повреждает нервные окончания.

Другим признаком проблем с уровнем сахара может быть тошнота. «Без инсулина печень не способна перерабатывать глюкозу, и начинает расщеплять жиры до кетонов, что повышает кислотность крови и может вызвать тошноту», — объяснила Келли.

При появлении описанных симптомов она рекомендует немедленно записаться на прием к эндокринологу.

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Никита Савин
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