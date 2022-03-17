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Спорт

Тренер сборной России по хоккею одной фразой оценил отстранение от Евротура

Тренер хоккейной сборной Жамнов об отстранении от Евротура: жизнь не заканчивается

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил отстранение команды от Евротура. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист описал санкции против российского хоккея фразой «жизнь не заканчивается». Он посчитал необходимым развивать отечественный спорт, а также уделять больше внимания молодежи. Также Жамнов заявил, что нужно организовать турнир с участием сборных Белоруссии и Казахстана.

16 марта стало известно, что сборная Швейцарии заменит россиян на этапах Евротура в ближайшие два года. Первым турниром, в котором примут участие швейцарцы, станут игры Beijer. Они пройдут в Швеции с 5 по 8 мая.

28 февраля Международная федерация хоккея на льду отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Это лишило россиян возможности выступить на чемпионате мира 2022 года. Кроме того, сборная страны не сможет провести молодежное мировое первенство, которое должно было состоятся в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Андрей Стрельцов
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