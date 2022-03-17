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Кремль отреагировал на идею уволить Дворковича из «Сколково»

Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича будет зависеть от его личного решения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дальнейшая работа бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича на посту председателя фонда «Сколково» будет зависеть от его личного решения. Так на идею уволить главу фонда отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вопрос о том, поддержит ли Россия кандидатуру Дворковича на пост главы FIDE на предстоящих выборах, пресс-секретарь президента оставил без комментариев. «Все-таки FIDE — это международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией FIDE», — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, поддерживают ли власти в целом идею «Единой России» уволить Дворковича, он отметил, что это партийные дела, и Кремль не может в них вмешиваться.

Ранее депутаты Госдумы «Единой России» выступили за то, чтобы председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович был с позором уволен со своей должности. По словам секретаря генсовета партии Андрей Турчака, требование связано с осуждением проведения спецоперации по демилитаризации Украины, которое Дворкович озвучил в западных СМИ.

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