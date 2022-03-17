Беременная женщина подарила мужу Lamborghini в награду за бессонные ночи

Блогерша подарила мужу голубую Lamborghini как благодарность за уход за будущим ребенком

Молодая беременная блогерша из Малайзии, которая публикует видео в TikTok под ником @ayunieso24, удивила мужа подарком в виде Lamborghini в награду за бессонные ночи, которые ожидают его после рождения ребенка.

19-летняя автор посвященного косметике блога Анес Айюни Осман подарила мужу голубую Lamborghini Huracan Evo за 20,7 миллиона рублей перед рождением их первого ребенка. Жена привела Велдана в автосалон, где поразила его шикарным автомобилем в благодарность за предстоящий уход за будущим ребенком. Машина была перевязана огромным красным бантом.

Согласно традиции, принятой в штате Келантан, откуда родом ее семья, Анес ограничит свою активность на 100 дней после рождения ребенка, чтобы избежать возможных осложнений. В течение этого времени женщина будет полагаться на помощь мужа, 20-летнего предпринимателя Велдана Зулкефли. Он будет в одиночку выполнять родительские обязанности. Например, менять пеленки. Девушка решила отблагодарить его специальным подарком за бессонные ночи, которые ждут его впереди.

На опубликованном в TikTok ролике видно, как обрадованный неожиданным подарком мужчина целует жену. Многих подписчиков поразила щедрость Анес. Один из пользователей пошутил, что нанять няню было бы дешевле. Другой заявил, что Велдану повезло.

Анес рассказала, что муж абсолютно спокойно воспринимает перспективу взять на себя обязанности по смене пеленок, когда придет время. «Он спокойно относится к этому, потому что все это время убирал за нашей кошкой. Он может бодрствовать ночью, так как ночью ему лучше думается о бизнесе», — объяснила она.

«Я ожидаю, что муж не только будет проводить все время со мной, но и будет круглосуточно заботиться о ребенке, потому что есть большая вероятность, что мне придется перенести кесарево сечение. Перенесшие его знают, как это болезненно, поэтому мне понадобится больше внимания от моего мужа», — добавила блогер.

Ранее сообщалось, что житель города Биндура в Зимбабве чуть не умер в результате 33-дневной голодовки, которую он устроил, чтобы заполучить Lamborghini для своей девушки. Он надеялся, что бог оценит его религиозное рвение и ниспошлет дорогой автомобиль.