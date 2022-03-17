Историк увидел «сакральное» для России значение букв Z и V

Историк Новиков заявил, что латинские буквы Z и V являются исконными для русской культуры

Ставшие символами спецоперации на Украине латинские буквы Z и V являются исконными и «сакральными» для русской культуры, а не «прозападными» знаками. Об этом изданию Ura.ru рассказал глава российского реконструкторского общества «Росрекон», историк Алексей Новиков.

По словам Новикова, корни буквы Z следует искать не в латинском, а в древнегреческом алфавите.

«Z — это "земля". Она так и называлась. Это имело обозначение "земля", "плоть", "общность". Еще подразумевалось значение "народ"», — сказал Новиков журналистам издания.

Реконструктор также сравнил букву V со встречавшимися на печатях князей из рода Рюриковичей символами и увидел между ними сходство. Так, по утверждению Новикова, этой букве соответствует трезубец с двумя зубцами.

В свою очередь, Минобороны объяснило буквы Z и V на участвующей в спецоперации российской технике как части фраз «За победу» и «Сила в правде».

Встречались также и шуточные объяснения значения этих букв — якобы Z — обозначает «Зеленский», а V — «Владимир». Военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что российские военные «троллят таким образом».

При этом бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что значение буквы Z, появившейся на российской военной технике, является секретом.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).