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Лев испугался стада разъяренных буйволов и залез на дерево

Лев попытался спастись на дереве от стада буйволов

Лев в Национальном парке Крюгера в ЮАР испугался стада разъяренных буйволов и попытался спастись от них, забравшись на дерево. Видео с животным опубликовано в Instagram-аккаунте @wild_animal_shorts.

На записи видно, как лев пытается залезть на дерево, чтобы спастись от разъяренных буйволов. Стадо животных бродит позади дерева и отказывается уходить. Уставший лев начинает соскальзывать по коре. На этом видео обрывается.

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29 декабря

Ролик стал вирусным в соцсетях и набрал более 22 тысяч просмотров. Пользователям понравился вид льва, который испугался буйволов и попытался спасти свою жизнь. Некоторые из них не могли поверить в то, что лев решил забраться на дерево, вместо того, чтобы убежать. «Отличный сюжет, но я считаю его неправильным. Взрослые львы бы убежали», — подчеркнул один из пользователей.

«Держись крепче, Симба, отец уже в пути», — написал один из них. «Иногда охотник становится жертвой», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что стадо буйволов в заповеднике Мала-Мала в ЮАР откликнулось на крик сородича о помощи и отбило его у прайда львов. Львы бросили добычу и обратились в бегство.

Алиса Дмитриева
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