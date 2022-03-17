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Найдена исчезнувшая 140 лет назад уникальная медаль за 53 миллиона рублей

Уникальная золотая медаль, исчезнувшая в 1885 году, выставлена на аукцион

Фото: SBS Eclectic Images / Legion-media

Уникальную золотую медаль, исчезнувшую около 140 лет назад, выставили на аукцион. Ее стоимость оценивается в 500 тысяч долларов (около 53 миллионов рублей), сообщает газета Spartanburg Herald-Journal.

Золотую медаль Конгресса в честь победы генерала Даниэля Моргана в битве при Коупенсе во время Войны за независимость США отчеканили в 1789 году в единственном экземпляре. На ее лицевой стороне был изображен сам Морган и удирающие от него британцы, а на обратной — коренная американка, вручающая ему лавровый венок. В 1818 году медаль похитили грабители, но внук Моргана убедил Конгресс США выпустить копию. В 1885 году ее купил знаменитый финансист Джон Пирпонт Морган, приложивший руку к созданию General Electric и AT&T. Дальнейшая судьба медали неизвестна. Специалисты не исключали, что она была уничтожена.

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Анонимный владелец не распространяется о том, где была найдена медаль Моргана, однако ее подлинность независимо подтвердили эксперт по нумизматике Джон Кралевич и специалисты Профессиональной службы по классификации монет (PCGS) — авторитетной организации, занимающейся проверкой подлинности коллекционных монет. По словам Кралевича, к медали прилагается оригинальный футляр, изготовленный в 1840 году. «Ее появление — это самое шокирующее и важное открытие в американской нумизматике за много лет», — считает он.

По оценке специалистов, во время торгов стоимость медали Моргана может составить от 250 до 500 тысяч долларов. Сходная медаль, которой в 1818 году наградили генерала Уильяма Генри Гаррисона, в 2021 году ушла с молотка за 600 тысяч долларов (63 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что на аукционе в США продали бутылку виски, считающуюся самой старой в мире. Она ушла с молотка за 137,5 тысячи долларов. В свое время ей также владел финансист Джон Пирпонт Морган.

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Олег Парамонов
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