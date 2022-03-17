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Стало известно об уничтожении замаскированных позиций украинских националистов

Минобороны России заявило об уничтожении замаскированных позиций националистов под Киевом

Фото: Nacho Doce / Reuters

Минобороны сообщило о том, что российские военные уничтожили замаскированные позиции с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области. Об этом в четверг, 17 марта, пишет ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии.

«Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены», — рассказали в Минобороны.

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Момент попадания по скрытым позициям националистов попал на видео.

24 февраля стало известно, что Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В обращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Евгения Куликова
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