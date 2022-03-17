Минобороны показало российские блокпосты на дорогах Украины

Минобороны России заявило, что десантники установили блокпосты под Киевом для безопасности

Минобороны России показало кадры с блокпостами и опорными пунктами российских десантников на дорогах в Киевской области Украины. Опубликованная видеозапись находится в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве пояснили, что десантники в ходе выполнения задач специальной операции обеспечивают на блокпостах безопасность прохождения воинских колонн.

«На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты. Основная задача военнослужащих на блокпосту — обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов», — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов, которые находились в Киевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий безопасности для России.