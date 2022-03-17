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Россия и Белоруссия сняли все ограничения на перемещение граждан

Михаил Мишустин заявил о снятии всех ограничений на перемещение между РФ и Белоруссией

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией снимаются с полуночи 18 марта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По словам политика, это решение было согласовано с белорусским премьером Романом Головченко и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами», — пояснил Мишустин.

Из-за пандемии коронавируса для поездки в Белоруссию гражданам России требовалось предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Также действовали отдельные ограничения для въезда на личном транспорте.

Ранее стало известно, что в Белоруссии сняли ограничения на вывоз медицинского и технического кислорода. Это произошло из-за снижения нагрузки на больницы во время пандемии.

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Алевтина Запольская
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