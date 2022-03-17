Россия уличила ООН в утрате нейтрального статуса

Постпред России в Женеве Гатилов заявил, что ООН утратила свой нейтральный статус

ООН и ее правозащитные учреждения утратили свой нейтральный статус. В этом уличил организацию постпред России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что об утрате нейтралитета ООН свидетельствует содержание подготовленного Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) доклада о ситуации в Белоруссии. «Документ составлен в жанре голословных обвинений», — заключил он.

Гатилов отметил, что за основу доклада взяты интервью с неназванными свидетелями и жертвами, достоверность сведений которых не может быть подтверждена. По его словам, в документе нет упоминаний противоправных действий организаторов несанкционированных протестов, которые призывали к насильственному свержению власти в Белоруссии.