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В ООН высказались о расследовании обстрела Донецка «Точкой-У»

Замгенсека ООН заявила, что обстрел Донецка ракетой «Точкой-У» должен быть расследован

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обстрел Донецка ракетой «Точка-У» должен быть расследован. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает ТАСС.

«Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, были убиты 20 гражданских ракетой "Точка-У", которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование», — высказалась Ди Карло в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

14 марта в центре Донецка прозвучал мощный взрыв. Позднее стало известно, что силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У». Ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

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Марина Совина
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