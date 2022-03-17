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Конгрессвумен США обвинили в предательстве из-за действий на встрече с Зеленским

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин раскритиковали за отказ аплодировать Зеленскому

Фото: Pool / Reuters

Члена палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин обвинили в предательстве из-за того, что она не стала аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в парламенте.

Так, кандидат в конгресс от Демократической партии Холли Маккормак в своем Twitter-аккаунте написала, что Грин вместо приветствия Зеленского стояла и смотрела в свой телефон. Маккормак назвала подобное поведение отвратительным с ее стороны.

Демократ и бывший военный Маркус Флауэрс также раскритиковал Грин за отсутствие оваций в адрес Зеленского. «В отличие от Грин, я на стороне Украины», — отметил Флауэрс в Twitter.

Грин при этом никак не прокомментировала данную ситуацию. Тем не менее, ранее она в своем Twitter-аккаунте напомнила о том, что конгресс одобрил выделение Украине 13,6 миллиарда долларов, и задалась вопросом, когда правительство США уже начнет заботиться о своей стране.

16 марта сообщалось, что Зеленский выступил перед обеими палатами конгресса США и призвал его членов оказать республике помощь для противостояния России. Глава государства вновь попросил Вашингтон закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300.

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Марина Совина
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