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Зеленский рассказал о переговорах с Эрдоганом и Трюдо

Зеленский провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом и премьером Канады Трюдо
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что в течение дня поговорил с главами стран-друзей Украины. Он сказал, что поблагодарил Эрдогана и Трюдо за поддержку, договорился с ними о шагах по разрешению конфликта.

Помимо этого, глава Украины добавил, что провел беседу с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Он рассказал, что в ходе разговора выразил соболезнования в связи со смертью на Украине оператора Fox News Пьера Закржевски. Также, по словам президента, он поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о судьбе украинских граждан в Европе.

Ранее Зеленский оценил переговоры с Россией и описал их как «довольно сложные». «Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», — признал он. Зеленский также заявил, что считает украинский народ непобедимым, и выразил уверенность в том, что иностранные войска «не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране».

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Марина Совина
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