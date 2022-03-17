В России предложили в пять раз увеличить сумму штрафов для лишения прав

В Госдуму внесли законопроект об увеличении суммы штрафов для лишения прав до 50 тыс. руб.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о пятикратном увеличении порога суммы общей задолженности по административным штрафам, которая может быть основанием для лишения водительских прав. Об этом сообщается на сайте партии.

Авторы инициативы — Борис Пайкин, Ярослав Нилов, Станислав Наумов, Алексей Диденко и Дмитрий Свищев — предлагают дополнить статью 67.1 закона об исполнительном производстве и поднять сумму штрафов с 10 до 50 тысяч рублей.

«Эта мера в первую очередь позволит социально незащищенным людям в сегодняшних непростых экономических условиях не лишиться возможности пользоваться личным транспортом», — считают в ЛДПР.

Предлагаемые изменения не распространяются на долги по алиментам, а также иски за причинение имущественного и морального вреда. Для этих категорий должников сохранится критический порог в 10 тысяч рублей.

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