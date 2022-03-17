Посольство России призвало СМИ «прекратить вранье» о событиях на Украине

Посольство России назвало сообщения об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе фальшивкой

Посольство России в Вашингтоне обратило внимание на продолжающуюся кампанию по дезинформации в американских СМИ о событиях на Украине. Об этом заявила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению российского посольства, «фальшивка» в западной прессе о якобы причастности России к авиаудару по драмтеатру в Мариуполе является очередным примером такой кампании. В дипмиссии призвали американские СМИ прекратить вранье и занятья объективным освещением происходящего на Украине.

Российские дипломаты также категорически отвергли обвинения в причастности России к удару по театру. Так, посольство сослалось на Минобороны России, которое до этого сообщило о том, что 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя ВС России не выполняли.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Согласно заявлению ведомства, боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра. В Минобороны подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.

