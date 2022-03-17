В Москве назвали нелегитимными новые антироссийские санкции ЕС

Представитель МИД Захарова заявила о нелегитимности новых санкций Евросоюза против России

Санкции Европейского союза (ЕС), введенные против России на фоне специальной операции на Украине, нелегитимны. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Руководство Евросоюза и его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами. При этом брюссельская бюрократия и англо-саксонские кураторы цинично бравируют тем, что расплачиваться за русофобские погромы придется всему международному сообществу», — охарактеризовала ситуацию Захарова.

Дипломат также отметила, что платить за действия Евросоюза придется и простым европейским гражданам. При этом власти стран Европы, по словам Захаровой, рассказывают своим гражданам, что в новых реалиях — в инфляции, росте цен на топливо и другие продукты, в неудобствах с логистикой — виновата Россия.