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В Москве назвали нелегитимными новые антироссийские санкции ЕС

Представитель МИД Захарова заявила о нелегитимности новых санкций Евросоюза против России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Санкции Европейского союза (ЕС), введенные против России на фоне специальной операции на Украине, нелегитимны. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Руководство Евросоюза и его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами. При этом брюссельская бюрократия и англо-саксонские кураторы цинично бравируют тем, что расплачиваться за русофобские погромы придется всему международному сообществу», — охарактеризовала ситуацию Захарова.

Дипломат также отметила, что платить за действия Евросоюза придется и простым европейским гражданам. При этом власти стран Европы, по словам Захаровой, рассказывают своим гражданам, что в новых реалиях — в инфляции, росте цен на топливо и другие продукты, в неудобствах с логистикой — виновата Россия.

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Николай Чигасов
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