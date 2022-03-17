«Северный поток-2» предложили заселить бездомными

Немецкий архитектор предложил превратить «Северный поток-2» в общежитие для бездомных

Немецкий архитектор Бенедикт Хартль, известный невоплощенными проектами утопий и антиутопий, предложил заселить трубы газопровода «Северный поток-2» бездомными людьми со всего мира. Специалист задумал извлечь инфраструктуру со дна Балтийского моря и превратить ее в общежитие для бомжей, пишет портал Spiegel Online.

Согласно проекту Хартля, пятиэтажное сооружение из обрезанных труб должно появиться у берегов немецкого города Грайфсвальд. Предполагается, что постройку возведут на дамбе из переработанных и забетонированных фрагментов инфраструктуры газопровода, а само здание будет напоминать капсульный отель с комнатами-ячейками — в них смогли бы разместиться 194 постояльца из разных уголков планеты.

По концепции немецкого архитектора, бездомные будут получать приглашения во время специальной лотереи и меняться каждый месяц. Подать заявки на участие в розыгрыше смогут люди любого пола, возраста, происхождения и веры — так автор инициативы планирует создать среду для межкультурного обмена, а также найти применение трубопроводу «Северный поток-2», сертификация которого приостановлена на неопределенный срок.

Историк архитектуры Николай Васильев пояснил изданию News.ru, что идея Хартля продолжает градостроительные утопии 1960-х годов — подобные концепции были популярны в СССР, Японии и Англии. В пример эксперт привел работы архитекторов советской группы НЭР (новый элемент расселения, футуристическое направление в градостроительстве), Кисе Курокавы и Питера Кука.

Васильев отметил, что во время катастроф и кризисов с беженцами сооружение Харля может быть практичным. «В том же Лондоне в бывших доках можно увидеть кампусы, строительные городки, студенческие общежития, которые сделаны в модуле морских контейнеров. Так что идея построить общежитие из труб — не такая уж утопия», — прокомментировал эксперт.

Однако, по мнению историка, утопичен сам план распила газопровода, для которого потребуются особые специалисты и технологии. «Надо достать со дна, почистить трубы, которые уже ракушками обросли. Это нереально, потому что безумно дорого», — уточнил Васильев. Специалист считает, что гораздо дешевле было бы выпустить на тех же заводах аналогичные трубы и соорудить из них общежитие.

35-летний архитектор из Мюнхена Бенедикт Хартль неоднократно привлекал к себе внимание общественности необычными проектами, ни один из которых так и не построили. Когда в январе сторонники Дональда Трампа штурмовали американский Капитолий, немец предложил возвести вокруг здания парламента каменные стены и превратить его в средневековую крепость. Другим известным проектом Хартля была идея переделать Букингемский дворец в Лондоне под социальное жилье. Он предложил создать на территории здания хижины и поселить в них малообеспеченных граждан.