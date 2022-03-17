Россиянин не дождался застрявшей в снегу скорой и умер

Житель Саратовской области умер, не дождавшись застрявшую на нечищеной дороге скорую

В Балаковском районе Саратовской области умер 35-летний местный житель, не дождавшийся медицинской помощи. Машина скорой помощи не смогла проехать по неочищенной дороге и застряла в снегу. Об этом сообщает портал ProBalakovo.

В администрации района рассказали, что коммунальные службы работали над очисткой дорог от снега с раннего утра, но к ночи дороги вновь замело. Около двух часов ночи в администрацию сообщили, что врачи не могут проехать к пациенту, и на расчистку дороги выслали трактор. Спасти россиянина врачи не успели. Чем именно был болен мужчина, не уточняется.

В министерстве здравоохранения Саратовской области заявили, что взяли этот инцидент на контроль.

Ранее в Тверской области из-за неочищенной от снега дороги лежачего пациента пришлось вывозить из села прямо в ковше трактора. Инцидент попал на видео.