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Кремль ответил на решение суда ООН о прекращении спецоперации на Украине

Песков заявил, что РФ не примет во внимание решение суда ООН по операции на Украине

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о прекращении специальной операции на Украине. Такой ответ дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, у международного суда есть понятие — согласие сторон. Здесь же никакого согласия и быть не может, подчеркнул Песков.

Ранее МИД Нидерландов назвал решение Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге призвать РФ к прекращению военной операции на Украине обязательным. Данное решение имеет обязательную юридическую силу, отметили в министерстве.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить спецоперацию на Украине, которую она начала 24 февраля. Москва отказалась принимать участие в заседании, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».

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Сергей Истомин
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