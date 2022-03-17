США нарастят поставки газа в Европу

США экспортируют СПГ из двух терминалов в Европу

Министерство энергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из двух терминалов компании Cheniere Energy — Sabine Pass в штате Луизиана и Corpus Christi в Техасе, говорится на сайте ведомства.

Cheniere Energy сможет поставлять 2,038 миллиона кубометров в сутки в европейские страны. Ранее разрешено было экспортировать газ только в страны с соглашениями о свободной торговле — например, в Канаду, Мексику, Австралию и некоторые страны Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

«Американский СПГ является важной частью глобальной энергетической безопасности, а министерство энергетики стремится найти способы помочь союзникам и торговым партнерам с поставками топлива», — объясняется в сообщении решение о наращивании поставок.

Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов и ищет альтернативные источники импорта. Пока же Россия поставляет в регион 40 процентов газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля.