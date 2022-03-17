Спутниковый интернет Starlink набрал рекордную скорость

Средняя скорость спутникового интернета Starlink превысила рекордные 100 мегабит в секунду

Средняя скорость спутникового интернета Starlink Илона Маска впервые превысила 100 мегабит в секунду. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты медиа ссылаются на отчет сервиса Sppedtest компании Ookla. Согласно приведенным данным, средняя скорость Starlink в четвертом квартале 2021 года составила 104,97 мегабита в секунду. Данный показатель сравнили со скоростью других операторов спутникового интернета: у HughesNet она составила 20,92 мегабита в секунду, сервис Viasat набрал 21,81 мегабита в секунду.

Указанные данные были получены после тестов в 15 странах, где доступен Starlink. Так, в США средняя скорость интернета Маска составила 104,97 мегабита в секунду, в Австралии — рекордные 141,55 мегабита в секунду. По словам специалистов, SpaceX с сервисом Starlink является крупнейшим оператором беспроводного интернета в мире, так как имеет в распоряжении более двух тысяч спутников.

В отчете также говорится, что главной проблемой спутникового интернета является высокая задержка, которая не позволяет использовать беспроводные сети для комфортной работы видеочатов и стриминговых сервисов. Так, Starlink имеет среднюю задержку около 40 миллисекунд, Viasat — 627 миллисекунд, HughesNet — 725 миллисекунд.

В августе специалисты Ookla заявили, что спутниковый интернет Маска в США достиг скорости широкополосного интернет-соединения. В частности, во втором квартале года в регионе средняя скорость Starlink набрала рекордные 97,23 мегабита в секунду.