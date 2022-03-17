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Мужчина умер во время треш-стрима

Бездомный мужчина умер во время треш-стрима блогера RTeshka в Тверской области

Кадр: ren.tv

В Тверской области во время треш-стрима блогера под ником RTeshka умер бездомный мужчина. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По предварительным данным, бездомный был избит табуреткой в прямом эфире. Точная причина его смерти устанавливается.

Отмечается, что до этого на блогера RTeshka из села Погорелое Городище в Тверской области не раз жаловались соседи и пользователи сети. Они утверждают, что стример находит бездомных людей и заставляет их употреблять алкогольные напитки на камеру.

Как передает РИА Новости, по факту случившегося следователи начали проверку. В настоящий момент они выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что блогеры из России приковали мужчину к батарее и в течение трех дней издевались над ним в прямом эфире. Запись треш-стрима была удалена из сети, однако один из зрителей успел записать издевательства на видео, чтобы показать полицейским.

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Евгения Наумова
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