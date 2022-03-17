Назван срок появления беспилотных такси в Москве

«Яндекс» запустит в Москве первые беспилотные такси

Назван срок появления в России первых беспилотных такси, которые запустят «Яндекс» и Минэкономразвития. Правительство разрешило компании-разработчику протестировать автономные машины, пресс-релиз с сообщением есть в распоряжении «Ленты.ру».

Власти опубликовали постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) для беспилотных автомобилей 17 марта. Через 20 дней после издания документа новые машины будут запущены в двух режимах: с водителем-испытателем и без него, с удаленной поддержкой оператора.

На улицы Москвы попадут только такси с водителем. Первые такие машины появятся в районе Ясенево. Клиенты «Яндекс.GO» смогут нанять беспилотный автомобиль через приложение по цене обычного. Помимо столицы новые такси с водителем запустят на федеральной территории «Сириус», а с удаленной поддержкой — в инновационном центре «Сколково». Оба режима также протестируют в городе Иннополис в Республике Татарстан.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что при успешном тестовом режиме автономные такси могут стать полноценной частью городской инфраструктуры к 2025 году. «Кроме того, ЭПР позволит отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологического развития страны», — заявил он.

В феврале Китай продемонстрировал свои новые беспилотные автомобили во время Олимпийских игр. Автономные машины разработала крупнейшая технологическая компания страны Baidu. Организаторы не смогли устроить тест-драйвы для спортсменов из-за связанных с пандемией ограничений, однако зрители смогли опробовать новые авто до начала Олимпиады.