Китай похвастался беспилотниками на Олимпийских играх

Китай использовал Олимпийские игры для того, чтобы похвастаться новыми беспилотниками от одной из крупнейших технологических компаний страны Baidu. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из-за коронавирусных ограничений организовать спортсменам тест-драйвы автономных автомобилей от Baidu не удалось, однако зрители смогли прокатиться на беспилотных шаттлах еще до начала Олимпиады. Машины с автономным режимом вождения стали отличным примером обеспечения жителей города самыми современными транспортными решениями.

Подготовка к проведению Олимпийских игр часто включает в себя создание транспортной инфраструктуры, которая будет обслуживать спортсменов и зрителей во время игр. Кроме того, она будет полезной для жителей города еще долгое время после окончания Игр.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее компания Hyundai демонстрировала на испытательной трассе функцию автономного вождения своих автомобилей. Корейская компания KT Corp во время Олимпиады-2018 запустила так называемый автобус 5G, показав в нем аналогичные функции.

На летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году планировалось провести крупнейшие реальные испытания беспилотных транспортных средств — компания Toyota должна была перевозить болельщиков на своих шаттлах e-Pallete. Однако пандемия нарушила планы, и Олимпиаду перенесли, а зрителей на нее не допустили. Шанс прокатиться на беспилотных авто был у спортсменов, но и здесь все закончилось разочарованием — паралимпийский спортсмен по дзюдо получил травму после столкновения с одним из автомобилей.

Технологии беспилотного вождения развиваются и вне Олимпийских игр. В начале года власти Пекина, Шанхая и Калифорнии выпустили отдельные отчеты с подробным описанием результатов тестирования беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в своих регионах. Все три отчета подтверждают, что 2021 год стал для беспилотных автомобилей рекордным — общий пробег в режиме автономного вождения по дорогам общего пользования составил около 9,6 миллиона километров. В Шанхае, например, количество испытаний беспилотных авто увеличилось почти в шесть раз по сравнению с 2020 годом.

Многие компании планируют запустить собственные коммерческие услуги беспилотных «роботакси» до начала следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году. Однако к тому времени автономных транспортных средств может оказаться недостаточно — в преддверии игр Франция уже тестирует летающие такси.

Беспилотные автомобили стали не единственным достижением Китая, которое власти решили продемонстрировать на Олимпиаде. Ранее сообщалось, что на Играх запустили более тысячи транспортных средств на водороде. Китай смог похвастаться 800 автобусами от автопроизводителей Beiqi Foton, Geely и Yutong, а также автомобилями Mirai и микроавтобусами Coaster от Toyota.