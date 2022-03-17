Минфин предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров до тыс долларов до 1 октября

Министерство финансов России подготовило предложение о повышении до 1 октября 2022 года лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до тысячи евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в Минфине, эта мера позволит снизить дефицит ряда категорий товаров, который возник из-за нарушения привычных логистических цепочек поставок на фоне санкционного давления западных стран.

«Соответствующее предложение министерство направило в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК», — добавили в министерстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, приостановить действие антидемпинговых пошлин и зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин.

В 2020 году россиянам изменили правила покупки товаров за границей в интернет-магазинах. Ценовой порог беспошлинного ввоза снизился в 2,5 раза, до 200 евро за посылку. Результатом таких изменений стали задержки в поставках. Таможенники не успевали проверять все грузы, поскольку число проверок возросло в несколько раз.