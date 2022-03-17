Российский суд отклонил жалобу Google

Арбитраж Москвы отклонил кассацию Google на решение восстановить YouTube-канал «Царьграда»

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу компании Google на решение нижестоящих инстанций о необходимости восстановления YouTube-канала российского телеканала «Царьград». О проигрыше Google в суде сообщается в Telegram-канале издания.

«Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев кассационную жалобу компаний группы Google, отклонил ее и подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы и Девятого апелляционного суда о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО "Царьград"», — говорится в сообщении. Соответствующее решение было вынесено 17 марта.

Суд также оставил в силе ранее взысканную с Google неустойку, размер которой составил 100 тысяч рублей в день с еженедельным прогрессивным увеличением. «На текущий момент выданы исполнительные листы, возбуждены исполнительные производства, на счетах Google арестованы денежные средства, достаточные для исполнения состоявшихся судебных актов», — заявили в «Царьграде».

Уточняется, что в середине марта размер судебной неустойки составил один миллиард рублей. Телеканал подчеркнул, что, если доступ к аккаунту на YouTube не будет восстановлен, осенью начисление неустойки возобновится без ограничений.

О том, что Google подала кассационную жалобу в арбитражный суд Московского округа на решение суда в пользу «Царьграда», стало известно в декабре 2021 года. Компания также направила в суд заявление о приостановлении исполнения судебного решения.

Перед этим сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий Google по блокировке аккаунта и YouTube-канала «Царьграда». С компании была взыскана судебная неустойка размером 100 тысяч рублей в день, сумма которой будет увеличиваться еженедельно.

YouTube заблокировал канал «Царьграда» летом 2020 года. В редакции заявили, что видеохостинг не называл причины блокировки и не выносил предупреждения из-за нарушения правил. Позже в Google объяснили, что ограничение доступа было связано с тем, что учредитель телеканала, российский предприниматель Константин Малофеев, находится под санкциями США. НАО «Царьград медиа» подало иск, и в конце апреля 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ пользователей.